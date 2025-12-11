Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Alkoholisiert unterwegs

Aurich - Berauscht auf E-Scooter

Aurich - Unfall mit drei Fahrzeugen

Aurich - Unfallflucht

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Alkoholisiert unterwegs

Am Mittwoch hielten Polizeibeamte in Wiesmoor einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Berauscht auf E-Scooter

Ein E-Scooter-Fahrer war in der Nacht zu Donnerstag betrunken in Aurich unterwegs. Polizeibeamte hielten den 19-Jährigen im Hoheberger Weg an und stellten fest, dass er alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Unfall mit drei Fahrzeugen

In Aurich hat es am Mittwoch einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 26-jährige BMW-Fahrerin gegen 7.50 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Aurich unterwegs. Sie übersah, dass vor ihr eine 37 Jahre alte Renault-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste und fuhr ihr hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault noch auf einen davorstehenden VW geschoben. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in Aurich geflüchtet. Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Wallinghausener Straße stieß beim Ein- oder Ausparken ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen Honda. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Der Unfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden ist ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß geflüchtet. Der bislang Unbekannte stieß in der Straße Feldpfad gegen einen schwarzen Renault Twingo, der auf dem Parkstreifen abgestellt war. Der Unbekannte flüchtete, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr. Die Polizei Norden bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell