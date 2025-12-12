POL-AUR: Friedeburg - Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ums Leben gekommen. Der Mann fuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Smart auf dem Mullberger Weg in Fahrtrichtung Wiesmoor. Aus noch ungeklärter Ursache übersah ein nachfolgender 32-jähriger MG-Fahrer den Smart und fuhr auf das Heck auf. Durch den Aufprall wurde der Smart in einen angrenzenden Graben geschleudert und der Fahrer in dem Auto eingeklemmt. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 79-Jährige aus Friedeburg noch am Unfallort. Der MG-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Friedeburg und Wiesmoor sowie zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt. Der Mullberger Weg war bis etwa 21.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

