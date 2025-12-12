PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ums Leben gekommen. Der Mann fuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Smart auf dem Mullberger Weg in Fahrtrichtung Wiesmoor. Aus noch ungeklärter Ursache übersah ein nachfolgender 32-jähriger MG-Fahrer den Smart und fuhr auf das Heck auf. Durch den Aufprall wurde der Smart in einen angrenzenden Graben geschleudert und der Fahrer in dem Auto eingeklemmt. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 79-Jährige aus Friedeburg noch am Unfallort. Der MG-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Friedeburg und Wiesmoor sowie zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt. Der Mullberger Weg war bis etwa 21.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

  • 11.12.2025 – 16:23

    POL-AUR: Norden - Schwerer Raub

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Schwerer Raub Zu einem schweren Raub kam es am Donnerstag in einem Wohngebiet in Norden. Nach ersten Erkenntnissen war eine 79-jährige Frau gegen 12.50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Straße Am Kalkwarf unterwegs, als sie von zwei unbekannten männlichen Personen unvermittelt zu Boden gestoßen wurde. Die Täter entrissen der Frau gewaltsam die Handtasche und flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die Frau ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:00

    POL-AUR: Wiesmoor - Alkoholisiert unterwegs / Aurich - Berauscht auf E-Scooter / Aurich - Unfall mit drei Fahrzeugen / Aurich - Unfallflucht / Norden - Nach Unfall geflüchtet

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Wiesmoor - Alkoholisiert unterwegs Am Mittwoch hielten Polizeibeamte in Wiesmoor einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:00

    POL-AUR: Ihlow - Betrugsmasche

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Betrugsmasche In Ihlow ist am Dienstag ein 70-jähriger Mann Opfer von Betrügern geworden. Auf dem PC-Bildschirm des Geschädigten erschien ein Pop-Up-Fenster mit dem Hinweis auf Schadsoftware und der Aufforderung, den Kundensupport von Microsoft anzurufen. Die Täter erlangten im weiteren Verlauf den Fernzugriff auf den Computer und konnten Online-Überweisungen vornehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
