Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht
Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz
Norden - Feuer in Wohnung ausgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Vergangene Woche kam es in Aurich zu einer Unfallflucht. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 2.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Rudolf-Eucken-Allee den Außenspiegel eines grauen Peugeot 207. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Großefehn kam es zu einer Unfallflucht. Vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kanalstraße Nord stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten grauen Audi A4. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Brandgeschehen

Norden - Feuer in Wohnung ausgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus in Norden ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 20 Uhr in den Burggraben alarmiert, wo es im Zimmer einer Erdgeschosswohnung brannte. Die 24-jährige Bewohnerin und zwei Kleinkinder konnten die Wohnung durch ein Fenster verlassen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber augenscheinlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Wohnung ist aktuell unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

