Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 14.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Papiermüllcontainer brennt

Auf dem Gelände der IGS Marienhafe am Speckweg brannte am Samstag um kurz vor 18:00 Uhr ein Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass das in dem Container befindliche Altpapier vorsätzlich in Brand gesteckt worden ist. Wer Angaben zu verdächtigen Personen geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Aurich - Betrunken Auto gefahren

Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte auf der Esenser Straße einen Audi und mussten hierbei feststellen, dass der Fahrzeugführer betrunken war. Der 31-jährige Auricher wird sich jetzt aufgrund einer Alkoholisierung von 0,76 Promille im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit hierfür verantworten müssen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Vorfahrt am Kreisverkehr missachtet Im Kreisel Ostermarscher Straße / Bundesstraße ist es am Samstagabend gegen 21:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Aurich fuhr mit seinem Pkw in den Kreisverkehr ein, wobei er die Vorfahrt einer 24-jährigen Frau aus Norden missachtete, die sich mit ihrem Pkw bereits im Kreisverkehr befand. Während glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Polizeibeamte der Polizei Esens kontrollierten am Samstagabend in der Herdestraße eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Esens. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

