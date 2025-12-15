Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großheide - Berauscht Unfall verursacht

Ein Autofahrer in Großheide hat am Samstag berauscht einen Unfall verursacht. Ein 37-Jähriger wollte gegen 10.10 Uhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Schloßstraße einfahren. Er übersah eine 69-jährige Radfahrerin und missachtete die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Am Sonntagvormittag ist die Polizei zu einem Unfall in Südbrookmerland gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 22-jähriger VW-Fahrer gegen 11.35 Uhr auf der Westerender Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Krummhörn - Weiterfahrt untersagt

Am Sonntagabend haben Polizeibeamte einer Autofahrerin in der Krummhörn die Weiterfahrt untersagt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gegen 22.20 Uhr die Polizei, da vor ihm die Fahrerin eines grauen VW Polo unter anderem starke Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Eine Polizeistreife konnte die 60-Jährige stoppen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass die Frau sowohl körperliche als auch geistige Mängel hatte und nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Weitere Zeugen oder Autofahrer, die der Frau mit dem grauen VW Polo ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Großefehn - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Wochenende in Großefehn geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in der Straße Kurze Reihe in Spetzerfehn gegen einen Stabmattenzaun. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

