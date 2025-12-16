Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brandgeschehen in der Innenstadt

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Norden - Auto zerkratzt

Norden - Betrunkener Autofahrer

Upgant-Schott - Frau bei Unfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Brandgeschehen in der Innenstadt

In der Auricher Innenstadt kam es am Montagabend zu zwei aufeinanderfolgenden Brandgeschehen. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hafenstraße alarmiert. Dort war in einem gemauerten Schuppen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Nur wenige Minuten später wurde zudem in der Burgstraße eine brennende Mülltonne gemeldet. Ein Zusammenhang wird angenommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Montag in ein Wohnhaus in Aurich-Sandhorst eingebrochen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr unbefugt Zugang zu einem Einfamilienhaus im Gärtnerweg. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Wertsachen. Zeugen, die in der Gärtnerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Auto zerkratzt

Zeugen einer Sachbeschädigung sucht die Polizei in Norden. Am Montag zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr, wurde vor einem Geschäft in der Gewerbestraße ein grauer VW Taigo an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener Autofahrer

In Norden hat die Polizei am Montag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 35-jährige Mann fuhr gegen 16 Uhr auf der Norddeicher Straße, als die Polizeibeamten ihn anhielten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,8 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Upgant-Schott - Frau bei Unfall verletzt

Eine 77-jährige Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielt die Frau aufgrund einer Panne mit ihrem Pkw auf der Kirchstraße, stieg aus und übersah eine nachfolgende 78-jährige Hyundai-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der 77-Jährigen zusammen. Die 77-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Hinter dem Hyundai bremste eine VW-Fahrerin noch ab, ein dahinterfahrender Mazda-Fahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den VW auf. Der VW wurde durch den Aufprall dann auf den Hyundai geschoben. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, sie waren aber weiter fahrbereit.

