Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken geflüchtet

Ein alkoholisierter Unfallverursacher ist am Dienstag in Aurich geflüchtet. Ein 42 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Emder Straße unterwegs. Verkehrsbedingt musste vor ihm ein Autofahrer bremsen. Der 42-Jährige reagierte zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Anstatt eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der VW-Fahrer. Er konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast 3,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Polizeibeamte haben am Dienstag gegen 12.40 Uhr einen Autofahrer in Hage angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 54-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Hage - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Dienstag in Hage gestoppt worden. Gegen 19.45 Uhr kontrollierten Polizisten den 34 Jahre alten Mann. Ein Test ergab bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von über 2,6 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Am Dienstag kam es in Norden zu einem Verkehrsunfall. Eine 64 Jahre alte Suzuki-Fahrerin war gegen 9 Uhr auf der Straße Am Schlicktief unterwegs. Als sie nach rechts auf die Heerstraße einbiegen wollte, übersah sie eine 53-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Norderney - Gegen Schild gefahren und geflüchtet

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher auf Norderney geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 7 Uhr und 10.30 Uhr auf der Jann-Berghaus-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 15 stieß er dem Schild einer Werbefirma zusammen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei Norderney nimmt unter 04931 92980 Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.

Südbrookmerland - Radfahrerin verletzt

Am Dienstag ist eine Radfahrerin in Südbrookmerland verletzt worden. Ein 56-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 16.50 Uhr vom Richelweg in die Auricher Straße einbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte 65 Jahre alte Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Montag in Norden geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße, zwischen 8.45 Uhr und 10.30 Uhr, gegen die Stoßstange eines grauen Renault. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Zeugenhinweise.

