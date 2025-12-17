PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Portemonnaie entwendet
Hage - Stromkabel in Rohbauten durchtrennt
Norderney - Einbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Portemonnaie entwendet

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Norden eine Geldbörse gestohlen. Die Täter entwendeten in einem Lebensmittelgeschäft in der Gewerbestraße das Portemonnaie aus der Einkaufstasche einer 80-jährigen Frau. Die Tat ereignete sich zwischen 10.40 Uhr und 11.35 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Hage - Stromkabel in Rohbauten durchtrennt

In einem Neubaugebiet in Hage haben unbekannte Täter am Wochenende Stromkabel abgeschnitten. Die Täter durchtrennten zwischen Freitag und Sonntag im Rohbau zweier Doppelhaushälften in der Bahnhofstraße mehrere Stromkabel und entwendeten sie. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hage bittet unter 04931 973980 um Hinweise.

Norderney - Einbruch

Auf Norderney ist eingebrochen worden. Zwischen Montag und Sonntag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Richthofenstraße verschafft. Sie entwendeten elektronische Geräte. Unter der Telefonnummer 04932 92980 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

