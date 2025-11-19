Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier//Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Hamburg (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls ging am Montag, den 17. November 2025, im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor.

Beim Hauptzollamt Hamburg waren über 30 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz und prüften die Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Die Prüfung erstreckte sich auf die Mehrzweckhalle in Hamburg Wilhelmsburg. Bei dieser Schwerpunktaktion wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Darüber hinaus spielten auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine bedeutende Rolle.

Die Zöllnerinnen und Zöllner befragten über 40 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen. "Bei den Personenbefragungen ergaben sich in drei Fällen erste Hinweise wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie in weiteren drei Fällen der Verdacht des unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen", so Pressesprecherin Sandra Preising vom Hauptzollamt Hamburg. "In allen Fällen bedarf es der weitergehenden Prüfung".

Einsatzleiter Renner schloss die Prüfmaßnahme mit den Worten ab: "Es gab keine außergewöhnlichen Vorkommnisse während der Kontrolle. Die überprüften Arbeitnehmer zeigten sich kooperativ und zeigten Verständnis für die vor Ort ergriffenen Maßnahmen. Insgesamt fanden die Kontrollen in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre statt."

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell