POL-ME: Erneute Serie von Autoaufbrüchen - 2506104

Velbert (ots)

In der Nacht auf Montag, 23. Juni 2025, kam es im Kreis Mettmann zu einer erneuten Serie von Autoaufbrüchen: Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten in Velbert aus mehreren Firmenfahrzeugen hochwertiges Werkzeug. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter brachen vermutlich gegen 4 Uhr morgens ein an der Virchowstraße 19 in Birth abgestellten MAXUS DELIVER einer Tiefbaufirma an der Schiebetür gewaltsam auf. Nach Angaben des Fahrzeugnutzers wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

In unmittelbarer Nähe wurde zudem ein Ford Transit, der im Einmündungsbereich Virchowstraße / Robert-Koch-Straße im Stadtteil Birth abgestellt war, gewaltsam geöffnet. Die Autoaufbrecherinnen oder -aufbrecher drangen durch die Beifahrertür des am Fahrbahnrand abgestellten Firmenwagens in das Innere ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von circa 1.000 Euro.

In Velbert-Mitte wurde die Schiebetür eines auf einem Privatparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße 196 abgestellten grünen Sprinters von Mercedes-Benz gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge sowie eine Werkzeugkiste. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Auf einem Parkplatz an der Lindenstraße wurden gleich zwei abgestellte Firmenautos aufgebrochen: Die Schiebetür eines weißen Vito von Mercedes-Benz wurde gewaltsam geöffnet und der Innenraum durchsucht. Ob Werkzeuge entwendet wurden, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Auch ein weißer Renault Trafic wurde über die Schiebetür gewaltsam geöffnet und durchsucht. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten unter anderem zwei Schlag- / Stemmbohrmaschinen im geschätzten Gesamtwert von 2.900 Euro. Der Sachschaden wird in beiden Fällen jeweils auf circa 1.000 Euro beziffert.

Auch die Schiebetür eines an der Poststraße in Höhe der Hausnummer 56 abgestellten Toyota Proace wurde in der Nacht gewaltsam geöffnet. Aus dem Firmenauto wurde diverses Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Van der Marke MAXUS DELIVER, der am rechten Fahrbahnrand des Hixholzer Weges in unmittelbarer Höhe zur Schmalenhofer Straße abgestellt war, wurde im Bereich der Schiebetür gewaltsam geöffnet. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde aus dem Innenraum jedoch kein Werkzeug entwendet. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro beziffert.

Bei einem in Höhe der Realschule an der Kastanienallee abgestellten Fiat Ducato scheiterten die Autoaufbrecher. Da hinter dem Blech eine Holzplatte angebracht war, konnten der oder Täterinnen oder Täter die Schiebetür nicht gewaltsam öffnen, so dass kein Beuteschaden entstand. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei leitete in allen Fällen entsprechende Verfahren ein und sicherte Spuren. In jüngerer Vergangenheit hatte die Polizei bereits mehrfach ähnlich gelagerte Taten in Wülfrath registriert (siehe dazu die Pressemeldungen unter den folgenden Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6055667 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6060245. Ob die Tatserie mit den vorangangenen Taten in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, in Verbindung zu setzen.

