Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber-Trio erbeutet Armbanduhr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Unbekannte raubten in der Nacht zum Sonntag, 14.12.2025, einem 19-Jährigen an der Wilhelmstraße die Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei 19-Jährige aus Geseke kamen gegen Mitternacht vor einem Nachtclub am Jahnplatz mit drei jungen Männern ins Gespräch. Gemeinsam gingen sie zu einem Kiosk in der Wilhelmstraße Ecke Friedrich-Verleger-Straße, um dort etwas zusammen zu trinken. Sie stießen mit Getränkedosen an, als das Trio unvermittelt auf die Geseker einschlug und die Herausgabe von Geld verlangte. Die Opfer gingen zu Boden, während die Angreifer weiter zuschlugen und traten. Als Passanten hinzukamen, ergriffen die Schläger die Flucht in Richtung Kesselbrink. Anschließend bemerkte einer der 19-Jährigen, dass seine hochpreisige Armbanduhr geraubt worden war. Mittags erstattete er eine Strafanzeige bei der Polizei.

Ein Opfer beschrieb die Täter als 19 bis 20 Jahre alt. Einer war circa 180 cm groß, von dünner Statur und bekleidet mit einer blauen Jacke und Jeans. Der Zweite war circa 175 cm groß, mit schwarzen nach hinten gegelten Haaren, einem Ziegenbart, von etwas dickerer Statur und schwarz gekleidet. Der Dritte war circa 175 cm groß, von dünner Statur, trug ein weißes Oberteil und war hell gekleidet.

Die Passanten, die eingegriffen haben, sowie Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert: Rufen Sie als Opfer eines Raubes sofort nach der Tat die Polizei! Nur so kann unverzüglich eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern, und möglicherweise deren Festnahme noch in Tatortnähe, erfolgen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell