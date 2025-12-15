Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Vertriebsmitarbeiter bestiehlt Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Bereits am Freitag, 14.11.2025, verschaffte sich ein Mann in einem orangefarbenen Jumpsuit unter einem Vorwand Einlass zu einer Wohnung an der Straße Rosenheide und nahm Wertgegenstände an sich.

Am Sonntagvormittag suchte der unbekannte Täter die Wohnung der Seniorin auf und gab sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus. Die ältere Dame ließ den Mann eintreten. Anschließend verwickelte er die Bielefelderin für einige Zeit in ein Gespräch.

Als er sich verabschiedet hatte, fiel der Frau auf, dass unter anderem Schlüssel aus ihrer Wohnung fehlten.

Den Tatzeitraum konnte die Seniorin nicht genau einschränken und vermutet, dass der Besuch zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr stattgefunden hat.

Der Täter war ihrer Beschreibung nach zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und kräftig. Er hatte schwarze, gelockte Haare und soll ein westasiatisches Erscheinungsbild haben. Außerdem trug er einen orangenen Jumpsuit.

Die Polizei appelliert: Bringen Sie Taten unmittelbar zur Anzeige! Nur so können zeitnah Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell