Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunken zur Nachtschicht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15.12.2025, wurde der Polizei ein betrunkener Autofahrer gemeldet. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl.

Gegen 00:10 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener 35-jähriger Bielefelder gemeldet, der mit seinem Auto zur Arbeit gefahren war. Gegenüber den alarmierten Polizisten bestätigte der Bielefelder seine Alkoholfahrt. Er teilte mit, dass er drei Glühwein mit "Schuss" getrunken hätte. Für eine Blutprobe wurde er zu einem Kranken-haus gebracht.

Die alarmierten Polizisten stellten zudem fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bestand. Er konnte den haftbefreienden Betrag bezahlen und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe. Ob er seine Fahrerlaubnis nach dem ersten Verlust wiedererlangt hatte, ist Bestandteil des Ermittlungsverfahrens.

Das Fahren von fahrerlaubnispflichten Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Er muss sich nun für seine Trunkenheitsfahrt verantworten.

