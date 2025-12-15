PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

POL-BI: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Paderborn- Hövelhof- Bei einem Unfall in den frühen Stunden des Sonntags, 14.12.2025, erlitten zwei PKW-Insassen schwere Verletzungen.

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Bielefeld fuhr gegen 00:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Sennelager und Stukenbrock-Senne fuhr er aus noch nicht geklärter Ursache unvermittelt auf den vorausfahrenden Opel Corsa eines 26-Jährigen aus Schloß Holte-Stukenbrock auf. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Audi-Fahrer gab gegenüber den Polizisten an, nicht zu wissen, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Rettungskräfte brachten ihn sowie seine 22-jährige Beifahrerin zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden wird auf 17400 Euro geschätzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 15:14

    POL-BI: Blutprobe nach dem Weihnachtsmarktbesuch

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Autofahrer geriet in den Fokus von zivilen Polizeibeamten, als er am Mittwochabend, 10.12.2025, anstelle eine Toilette zu benutzen, sich an einen Busch stellte. Wenig später startete der betrunkene Bielefelder sein Auto. Die Zivilbeamten waren zu Fuß unterwegs, als sie den Mann gegen 20:45 Uhr an einem Gebüsch in der Zimmerstraße bemerkten. Anschließend stieg er in ein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:39

    POL-BI: Messing-Diebstahl in Vilsendorf

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Vilsendorf - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.12.2025, brachen Unbekannte in eine Werkhalle an der Straße Wehmhof, in Höhe der Laarer Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter brachen zwischen 19:00 Uhr am Dienstag und 06:30 Uhr am Mittwoch in die Firma ein. Sie gelangten gewaltsam durch ein Fenster in die Halle und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren