POL-BI: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

HC/ Bielefeld- BAB 33- Paderborn- Hövelhof- Bei einem Unfall in den frühen Stunden des Sonntags, 14.12.2025, erlitten zwei PKW-Insassen schwere Verletzungen.

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Bielefeld fuhr gegen 00:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Sennelager und Stukenbrock-Senne fuhr er aus noch nicht geklärter Ursache unvermittelt auf den vorausfahrenden Opel Corsa eines 26-Jährigen aus Schloß Holte-Stukenbrock auf. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Audi-Fahrer gab gegenüber den Polizisten an, nicht zu wissen, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Rettungskräfte brachten ihn sowie seine 22-jährige Beifahrerin zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden wird auf 17400 Euro geschätzt.

