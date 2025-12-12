POL-BI: Messing-Diebstahl in Vilsendorf
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Vilsendorf - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.12.2025, brachen Unbekannte in eine Werkhalle an der Straße Wehmhof, in Höhe der Laarer Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter brachen zwischen 19:00 Uhr am Dienstag und 06:30 Uhr am Mittwoch in die Firma ein. Sie gelangten gewaltsam durch ein Fenster in die Halle und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand entwendeten sie Messing, Maschinenteile und Arbeitsgeräte.
Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter für den Transport der Beute ein größeres Fluchtfahrzeug genutzt haben.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruchsdiebstahl, zu verdächtigen Fahrzeugen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
