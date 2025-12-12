Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Portemonnaies in der Innenstadt gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch und Donnerstag, 11.12.2025, entwendeten unbekannte Täter die Portemonnaies von zwei Bielefelderinnen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch hielt sich eine 36-jährige Frau zwischen 11:35 Uhr und 11:50 Uhr in einem Geschäft am Jahnplatz auf. Als sie schließlich an der Kasse stand, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus ihrem Kinderwagen gestohlen wurde. Darin befanden sich Bargeld und Ausweise.

Zudem wurde eine 64-jährige Bielefelderin am Donnerstagabend innerhalb eines Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße Opfer eines Diebstahls. Ihr Portemonnaie mit Bargeld, Karten und Ausweisen befand sich in ihrer Handtasche. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Diebstählen, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Die Polizei Bielefeld sensibilisiert an dieser Stelle erneut zum Thema Taschendiebstahl: Taschendiebe nutzen oft die Gunst der Stunde und schlagen in unübersichtlichen Situationen, im Gedränge der Innenstadt oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu. Tragen Sie Ihr Portemonnaie und weitere Wertsachen daher dicht an Ihrem Körper, möglichst in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung. Genutzt werden können auch Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, ein Geldgürtel oder ein am Gürtel angekettetes Portemonnaie. Außerdem: Erschweren Sie Dieben die Arbeit und legen Sie Ihr Portemonnaie nie oben in Ihre mitgeführten Taschen, Körbe, Einkaufs- oder Kinderwagen.

