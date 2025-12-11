Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt in Herford, MK Frühherr.

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld / Herford - Am Donnerstagabend, 11.12.2025, ereignete sich ein versuchtes Tötungsdelikt in Herford. Die Leitstelle der Polizei Herford wurde von Zeugen informiert, dass sich an der Frühherrenstraße ein schwer verletzter Jugendlicher bemerkbar gemacht und um Hilfe gebeten habe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde gegen 19:30 Uhr ein 16-jähriger aus Bad Salzuflen von einem oder mehreren unbekannten Tätern offenbar durch ein Stichwerkzeug am Oberkörper verletzt. Der Jugendliche soll zuvor aus dem Bereich Hämelinger Straße gekommen sein. Im Bereich der Frühherrenstraße traf er dann auf die Zeugen.

Der schwer verletzte Jugendliche wurde vor Ort notfallmedizinisch durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Die Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission "Frühherr" unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens eingerichtet. Die MK "Frühherr" wird von ortskundigen Ermittlern der Kreispolizeibehörde Herford unterstützt.

Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat, verdächtige Personen oder Personenbewegungen beobachtet? Wer ist im Bereich Hämelinger Straße / Frühherrenstraße Zeuge einer Auseinandersetzung geworden?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Mordkommission "Frühherr" unter 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell