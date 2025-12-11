Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl hinter dem Rücken

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb nutzte am Mittwoch, 10.12.2025, den Blick eines Bielefelders in ein Supermarkt-Regal und stahl dessen Portemonnaie aus der Tasche.

Ein 57-jähriger Bielefelder stand gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt an der Teutoburger Straße vor einem Regal. Seine Umhängetasche, in der sich seine Geldbörse befand, lag im Einkaufswagen. Als der Bielefelder sich wegdrehte und Ware aus dem Regal griff, stahl ein Dieb unbemerkt aus der im Einkaufswagen liegenden Tasche das Portemonnaie.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell