POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Brandstiftung an einem Wohngebäude - MK Breslauer in Barntrup

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Detmold / Barntrup / Marienmünster - Am Dienstag, 09.12.2025, wurde ein 40-jähriger Steinheimer festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig, für den Brand eines Wohnhauses, in dem die Bewohner schliefen, verantwortlich zu sein.

Wie berichtet, wurde gegen 02:00 Uhr am 25.12.2024 ein Schuppen an einer Doppelhaushälfte an der Breslauer Straße vorsätzlich angezündet. Die Flammen griffen dann auf das Hauptgebäude über, wodurch der Dachstuhl in Brand geriet. Die schlafenden Bewohner erwachten und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Im Zuge der Ermittlungen der Mordkommission "Breslauer", unter Leitung von Kriminalhauptkommissarin Julia Berg, geriet der 40-Jährige in den Fokus. Am Dienstagnachmittag wurde er widerstandslos an seinem Arbeitsplatz festgenommen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 40-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft alleine gehandelt hat. Das Motiv wird in einer konfliktbehafteten Geschäftsbeziehung gesehen.

Der Steinheimer wurde noch am Dienstagnachmittag, 09.12.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Detmold vorgeführt. Diese verkündete einen Untersuchungshaftbefehl.

Erste Meldung vom 27.12.2024, 16:59 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5939000

Auslobung einer Belohnung für Hinweise vom 26.03.2025, 12:47 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5999387

