Polizei Bielefeld

POL-BI: Kennzeichen bleibt an Unfallstelle zurück

Bielefeld (ots)

MKä / Bielefeld - Lämershagen - Am Dienstag, 09.12.2025, wurde der Polizei an der Oerlinghauser Straße ein beschädigtes Verkehrsschild gemeldet. Ein Zeuge hatte bereits am Vortag gegen 21:45 Uhr das liegende Schild entdeckt.

Dem Spurenbild zufolge war ein unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Oerlinghausen unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Lämershagener Straße, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Verlauf von knapp 50 Metern kollidierte sein Auto mit einem Verkehrsschild und wenig später mit einer Schutzplanke. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Einen ersten Hinweis auf den beteiligten Pkw, einen Dacia Sandero, erhielten die eingesetzten Polizisten an der Unfallstelle, da unter dem, am Boden liegenden, Verkehrsschild das Kennzeichen des Fahrzeugs klemmte. Sie schätzten den Gesamtschaden auf 2.500 Euro.

Bei Ermittlungen an der Halteranschrift konnten Beamte der Kreispolizeibehörde Lippe übereinstimmende Schäden am Fahrzeug des 84-Jährigen aus dem Kreis Lippe erkennen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

