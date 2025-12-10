PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Falschen 100 Euro-Schein erkannt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter fiel am Dienstag, 09.12.2025, bei dem Versuch, mit einem falschen Geldschein zu bezahlen, auf. Ihm gelang die Flucht.

Gegen 12:45 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk an der Jakobusstraße. Er beabsichtigte, mehrere Getränke mit einem falschen 100 Euro-Schein zu bezahlen. Der Kioskbetreiber erkannte die Fälschung und sprach den Mann darauf an. Dieser äußerte, dass der Schein frisch von der Bank sei. Unvermittelt verließ der Unbekannte dann schnell den Laden, ging über die Gobelinusstraße, stieg in einen schwarzen PKW und flüchtete.

Den hinzugerufenen Polizisten beschrieb das Opfer den Täter als 20 bis 25 Jahre alt, schlank, mit schwarzen Haaren und schwarzen Bartstoppeln. Er war zur Tatzeit mit einem schwarzen Steppmantel und einer Jeans bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

