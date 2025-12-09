Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb rutscht aus und wird gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Mitarbeitern einer Drogerie gelang es am Montag, 08.12.2025, einen Ladendieb zu überwältigen, nachdem er eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole gestohlen hatte.

Der polizeibekannte 18-Jährige ohne festen Wohnsitz betrat gegen 16:15 Uhr die Drogerie an der Bahnhofstraße. Ein Mitarbeiter beobachtete, dass der Teenager in der Spielwarenabteilung nach einer Pistole griff und sie aus der Verpackung löste.

Als der Ladendieb bemerkte, dass das Personal auf ihn aufmerksam geworden war, ergriff er mit der Spielzeugpistole die Flucht. Zwei Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf.

Nach einigen Metern rutschte der Dieb auf der nassen Straße aus und stützte. Die Mitarbeiter überwältigten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 18-Jährigen wegen Ladendiebstahl und nahmen ihn zur erkennungsdienlichen Behandlung mit auf die Wache.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell