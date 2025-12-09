PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Baustellencontainer aufgebrochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter brachen am Wochenende, 05.12.2025 bis 08.12.2025, Container an zwei Baustellen auf und entwendeten ein Stromkabel sowie Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Feldstraße brachen ein oder mehrere Täter einen Bürocontainer auf und entwendeten ein 75 Meter langes Stromkabel. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr.

Ebenfalls am Wochenende, zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen Täter einen Baustellencontainer an der Edith-Viehmeister-Straße auf. Sie entwendeten einen Betonschleifer der Marke Hilti, einen Stemmhammer von Würth, einen Exzenterschleifer und einen Kreuzlinienlaser.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren