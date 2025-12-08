POL-BI: Fünf Autos zerkratzt
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Heepen - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag, 06.12.2025, mehrere Autos in der Straße Am Teigelhof zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.
Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr zerkratzte der unbekannte Täter mindestens fünf Autos mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend entkam er unerkannt.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell