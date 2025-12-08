Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Autos zerkratzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag, 06.12.2025, mehrere Autos in der Straße Am Teigelhof zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr zerkratzte der unbekannte Täter mindestens fünf Autos mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend entkam er unerkannt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

