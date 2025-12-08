PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Autos zerkratzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag, 06.12.2025, mehrere Autos in der Straße Am Teigelhof zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr zerkratzte der unbekannte Täter mindestens fünf Autos mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend entkam er unerkannt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:51

    POL-BI: Frau schlägt im Streit zu

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Samstag, 06.12.2025, kam es an der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Frauen, bei der eine Bielefelderin leicht verletzt wurde. Die 53-jährige Bielefelderin hatte sich mit einer 43-jährigen Bielefelderin in einer Gaststätte in der Nähe der Schulstraße aufgehalten. Gegen 03:05 Uhr gerieten die Frauen in einen Streit mit einer weiteren Besucherin des Lokals. Die Auseinandersetzung setzte ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:02

    POL-BI: Erhebliche Verkehrsbehinderung durch Lkw-Bergung

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A2 / Porta-Westfalica - Am Sonntag, 07.12.2025, landete ein Lkw auf der A2 zwischen der Anschlussstelle Porta Westfalica und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen im Graben, nachdem es zu einem Zusammenstoßt mit einem Pkw gekommen war. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Bergung des Lkw dauert weiter an. Gegen 22:05 Uhr fuhr ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren