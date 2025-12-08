Polizei Bielefeld

POL-BI: Erhebliche Verkehrsbehinderung durch Lkw-Bergung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Porta-Westfalica - Am Sonntag, 07.12.2025, landete ein Lkw auf der A2 zwischen der Anschlussstelle Porta Westfalica und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen im Graben, nachdem es zu einem Zusammenstoßt mit einem Pkw gekommen war. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Bergung des Lkw dauert weiter an.

Gegen 22:05 Uhr fuhr ein 45-jähriger polnischer Fahrer mit einer Sattelzugmaschine auf dem rechten Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein 61-jähriger Mann aus Schnerverdingen mit seinem Mercedes GLE 300.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach die rechte Leitplanke und fuhr die Böschung herab. Der Mercedes drehte sich um die eigene Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Lkw-Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und konnten sich eigenständig aus dem Lkw befreien. Nachdem sich Ersthelfer um sie gekümmert hatten, wurden sie von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Lkw vor dem Zusammenstoß nach links von dem Fahrstreifen abgekommen. Wie es zu dem ruckartigen Fahrstreifenwechsel gekommen war, ist noch unklar.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Mercedes leiteten Autobahnpolizisten den Verkehr einspurig links an der Unfallstelle vorbei.

Gegen 02:50 Uhr musste für die Bergung des Lkw die gesamte Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Porta Westfalica umgeleitet.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Haverie-Kommissar hinzugerufen. Der Lkw hatte Energy Drinks geladen, die zunächst umgeladen werden mussten.

Gegen 10:00 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Durch die Bergung des Sattelzugs kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Rückstau betrug über 12 Kilometer.

Den Gesamtschaden schätzen die Autobahnpolizisten auf etwa 110 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell