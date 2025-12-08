Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter schlägt Mann vor Kiosk

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 06.12.2025, trank ein 45-jähriger Mann an einem Kiosk ein Bier und wurde plötzlich geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:35 Uhr betrat ein 45-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock einen Kiosk am Boulevard, um sich ein Bier zu kaufen. Als er sein Getränk an einem Stehtisch vor dem Geschäft trank, schlug ihm eine unbekannte Person unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Durch den Schlag wurde er leicht verletzt.

Der Täter soll einer fünfköpfigen Gruppe angehören, die sich vor dem Kiosk aufhielt. Er soll etwa 20 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß sein. Zudem soll er schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell