Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher hinterlassen beschädigtes Geschäftshaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Auf der Suche nach Wertvollem öffneten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 04.12.2025, an der Carl-Severing-Straße unter anderem eine Innenwand in einem Gebäude. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst Zugang in den Hausflur des Gebäudes, in Nähe des Kreisverkehrs der Klemensstraße, und anschließend in die Räume einer Firma. Mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennten sie eine Zwischenwand und gelangten in einen Raum einer ehemaligen Bankfiliale. Ohne Beute zu machen, begaben sich die Einbrecher zurück in die Firma. Auch hier wurde nichts gestohlen.

Aufgrund eines Zeugenhinweises kann die Tatzeit auf etwa 00:25 Uhr eingegrenzt werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet und von dem Lichtschein einer Taschenlampe in dem Gebäude berichtet. Streifenbeamte hatten daraufhin von außen an dem Objekt keine Feststellung zu einem Einbruch entdecken können. Ein Lichtschein oder Geräusche drangen zu dieser Zeit nicht mehr aus dem Haus.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell