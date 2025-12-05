PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Beim Weihnachts-Onlineshopping sicher unterwegs - Polizei gibt Tipps

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Wer für Weihnachten Geschenke im Internet kaufen möchte, sollte die Sicherheit beim Online-Kauf nicht vernachlässigen. Die Polizei Bielefeld rät, bestimmte Regeln einzuhalten, damit Ihre bestellten Weihnachtsgeschenke auch das halten, was die Online-Verkäufer versprochen haben und Sie keine bösen Überraschungen erleben.

   - Vorsicht bei extrem niedrigen Preisen. Das könnte ein Hinweis 
     auf einen Fake-Shop sein. Fake-Shops agieren häufig unter dem 
     Deckmantel einer bekannten, real existierenden aber veränderten 
     Webshop-Domain und bieten Artikel günstig gegen Vorkasse an. Die
     Ware wird nach Zahlungseingang jedoch nicht geliefert.
   - Erstellen Sie möglichst für jedes Profil im Internet ein eigenes
     Passwort. Ein Passwort sollte aus mindestens 10 Zeichen 
     bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen
     enthalten. Geben Sie Passwörter nicht an Dritte weiter!
   - Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden, zum Beispiel die Zahlung 
     per Rechnung, Bankeinzug, Kreditkarte oder mittels 
     Online-Zahlungsservices. Bargeld-Transferservices und 
     Vorauszahlung sind hingegen keine geeigneten Zahlungsmethoden, 
     wenn Sie den Verkäufer nicht persönlich kennen.
   - Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters. Vergewissern Sie 
     sich, dass zum Beispiel Identität und Anschrift des Anbieters, 
     Garantie-, Gewährleistungs- und Geschäftsbedingungen sowie 
     Widerrufs- oder Rückgaberecht leicht auffindbar und verständlich
     sind.
   - Schützen Sie sich vor Datenklau, der überwiegend durch den 
     Versand von gefälschten E-Mails erfolgt. Wenn Sie per E-Mail 
     aufgefordert werden, vertrauliche Daten wie Passwörter oder 
     Kreditkarteninformationen über einen Link oder ein Formular 
     einzugeben, seien Sie misstrauisch. Seriöse Unternehmen fragen 
     solche Daten niemals per E-Mail, über einen Link oder ein 
     Formular ab. Öffnen Sie grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails,
     bei denen Sie nicht sicher sind, dass der Absender seriös ist. 
     Außerdem sollte zum Schutz vor Schadsoftware auf Ihrem Rechner 
     eine Antivirensoftware und eine Firewall installiert sein und 
     täglich aktualisiert werden.

Manche Schnäppchen sind zu gut, um wahr zu sein - legen Sie als Online-Käufer ein gesundes Misstrauen an den Tag! Und wenn Sie trotz aller Vorsicht zum Opfer geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Dafür sichern Sie möglichst alle Beweise für Ihre Online-Aktivität: Ob Kaufvertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails, bewahren Sie alle Belege auf.

