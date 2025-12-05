Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Weihnachts-Onlineshopping sicher unterwegs - Polizei gibt Tipps

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Wer für Weihnachten Geschenke im Internet kaufen möchte, sollte die Sicherheit beim Online-Kauf nicht vernachlässigen. Die Polizei Bielefeld rät, bestimmte Regeln einzuhalten, damit Ihre bestellten Weihnachtsgeschenke auch das halten, was die Online-Verkäufer versprochen haben und Sie keine bösen Überraschungen erleben.

- Vorsicht bei extrem niedrigen Preisen. Das könnte ein Hinweis auf einen Fake-Shop sein. Fake-Shops agieren häufig unter dem Deckmantel einer bekannten, real existierenden aber veränderten Webshop-Domain und bieten Artikel günstig gegen Vorkasse an. Die Ware wird nach Zahlungseingang jedoch nicht geliefert.

- Erstellen Sie möglichst für jedes Profil im Internet ein eigenes Passwort. Ein Passwort sollte aus mindestens 10 Zeichen bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen enthalten. Geben Sie Passwörter nicht an Dritte weiter!

- Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden, zum Beispiel die Zahlung per Rechnung, Bankeinzug, Kreditkarte oder mittels Online-Zahlungsservices. Bargeld-Transferservices und Vorauszahlung sind hingegen keine geeigneten Zahlungsmethoden, wenn Sie den Verkäufer nicht persönlich kennen.

- Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters. Vergewissern Sie sich, dass zum Beispiel Identität und Anschrift des Anbieters, Garantie-, Gewährleistungs- und Geschäftsbedingungen sowie Widerrufs- oder Rückgaberecht leicht auffindbar und verständlich sind.

- Schützen Sie sich vor Datenklau, der überwiegend durch den Versand von gefälschten E-Mails erfolgt. Wenn Sie per E-Mail aufgefordert werden, vertrauliche Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen über einen Link oder ein Formular einzugeben, seien Sie misstrauisch. Seriöse Unternehmen fragen solche Daten niemals per E-Mail, über einen Link oder ein Formular ab. Öffnen Sie grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails, bei denen Sie nicht sicher sind, dass der Absender seriös ist. Außerdem sollte zum Schutz vor Schadsoftware auf Ihrem Rechner eine Antivirensoftware und eine Firewall installiert sein und täglich aktualisiert werden.

Manche Schnäppchen sind zu gut, um wahr zu sein - legen Sie als Online-Käufer ein gesundes Misstrauen an den Tag! Und wenn Sie trotz aller Vorsicht zum Opfer geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Dafür sichern Sie möglichst alle Beweise für Ihre Online-Aktivität: Ob Kaufvertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails, bewahren Sie alle Belege auf.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell