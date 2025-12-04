Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefahrgut-Sattelzug in Schlangenlinien auf der A 2

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - BAB 2 - Minden - Herford - Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Montag, 01.12.2025, einen Lkw-Fahrer, der mit seinem Flüssiggaszug mehrere Fahrstreifen und den Seitenstreifen benutzte und beinahe mehrfach gegen Leitplanken und Absperrbarken gefahren wäre.

Ein Streifenteam der Autobahnpolizeiwache Herford konnte gegen 01:10 Uhr, kurz vor dem Anhalten des beschriebenen Gefahrguttransports, die gefährliche Fahrweise ebenfalls beobachten. Nach der Beschreibung von Zeugen, war ihnen der Sattelzug in Höhe der Anschlussstelle Porta Westfalica in Richtung Ruhrgebiet fahrend aufgefallen.

Die Autofahrer beschrieben den Autobahnpolizisten, wie der Lkw-Fahrer in vier Situationen jeweils im letzten Moment entgegengelenkt habe, um nicht gegen Leitplankenelemente zu stoßen. In der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Herford Ost und Herford Bad Salzuflen sei der Sattelzug fast mit Barken kollidiert.

Bei der Kontrolle auf der Rastanlage Lipperland Nord war der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Belarus nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Im Anschluss entnahm ihm ein Arzt auf der Autobahnpolizeiwache eine Blutprobe.

Der 53-Jährige wurde wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt. Das zuständige Straßenverkehrsamt wird zur Prüfung der Eignung und Befähigung des Führens von Kraftfahrzeugen unterrichtet. Anschließend wurde der Fahrer wegen eines vorliegenden Haftbefehls an die Justiz übergeben. Er konnte den geforderten Betrag für eine vorausgegangene Trunkenheitsfahrt nicht zahlen.

Mit dem Sattelzug hatte der Lkw-Fahrer zuvor Flüssiggas transportiert. Der Tank war aber noch nicht gereinigt und der verbliebene Reststoff bedurfte der fortlaufenden Kühlung. Um dies zu gewährleisten, wurde der Sattelzug sichergestellt.

Ein Hinweis der Polizei:

Aus dem Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße auch ADR genannt und der deutschen Gefahrgutverordnung gilt für Gefahrguttransporte durch die strengere 0,0 Promillegrenze ein absolutes Alkoholverbot für Fahrer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell