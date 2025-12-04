POL-BI: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Mann schoss am Mittwoch, 03.12.2025, an der Hauptstraße mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann und seinem Begleiter.
Zeugen meldeten der Polizei, dass gegen 19:55 Uhr zwei Männer auf dem Gehweg in Richtung Artur-Ladebeck-Straße unterwegs waren und dabei mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen.
Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben und dunkel gekleidet gewesen sein.
Gegenüber der Schulstraße fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten Hülsen einer PTB-Waffe.
Hinweise zu dem Schützen und seinem Begleiter nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der 0521/545-0 entgegen.
