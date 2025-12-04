PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Mann schoss am Mittwoch, 03.12.2025, an der Hauptstraße mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann und seinem Begleiter.

Zeugen meldeten der Polizei, dass gegen 19:55 Uhr zwei Männer auf dem Gehweg in Richtung Artur-Ladebeck-Straße unterwegs waren und dabei mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen.

Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Gegenüber der Schulstraße fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten Hülsen einer PTB-Waffe.

Hinweise zu dem Schützen und seinem Begleiter nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

