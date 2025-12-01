Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - 11-jähriges Mädchen von Unbekannten belästigt und bedrängt

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag (27.11.2025) ein 11-jähriges Mädchen in einer S-Bahn der Linie S2 belästigt und bedrängt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 11-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 15:00 Uhr mit der S2 von der Haltestelle Feuersee in Richtung Filderstadt. Während der Fahrt soll das Mädchen von etwa sieben Jugendlichen umkreist und mehrfach verbal belästigt worden sein. Beim Ausstieg in Stuttgart-Vaihingen folgten ihr die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand bis in die Unterführung. Hier soll es ebenfalls zu Belästigungen gekommen sein, bevor die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung gingen. Die 11-Jährige erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Bundespolizei. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

