Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) kam es gegen 14:50 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall am Bahnsteig zu Gleis 14. Ein 28- jähriger deutscher Staatsangehöriger soll dort Reisende sowie Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und der DB-Sicherheit zunächst verbal angegangen und beleidigt haben. Zeugen berichteten zudem, dass der Mann mehrfach seinen Kopf gegen einen Pfeiler geschlagen und sich dabei eine Platzwunde zugezogen haben soll. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den 28-Jährigen schließlich am Bahnsteig an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und versuchte sich diesen zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Beamten brachten den Mann auf das Bundespolizeirevier. Wegen der erlittenen Kopfverletzung wurde ein Rettungswagen angefordert, der den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

