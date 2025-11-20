Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Herrenberg

Herrenberg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (19.11.2025) am Bahnhof in Herrenberg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 28 Jahre alter Reisender gegen 19:10 Uhr am Bahnsteig 2, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf soll er dem Reisenden unvermittelt mit Reizstoff in die Augen gesprüht und ihm in den Rücken getreten haben. Hierbei stürzte der 28-jährige deutsche Staatsangehörige nach derzeitigem Kenntnisstand durch die geöffnete Tür in die am Gleis stehende S-Bahn der Linie S1. Der Tatverdächtige, der als ca. 1,75m großer Mann mit dunklem Teint und langen schwarzen Dreadlocks beschrieben wird, flüchtete indes in unbekannte Richtung. Er soll zur Tatzeit eine dunkle Lederjacke mit Fellkragen getragen und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Beim Halt der Bahn in Nufringen verständigte der Geschädigte umgehend die Polizei. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte ihn medizinisch vor Ort. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

