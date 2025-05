Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Passanten nehmen ausgebüxtes Kind in Obhut

Mühlhausen (ots)

Passanten nahmen am Montag gegen 08:30 Uhr in der Zwernigstraße ein ausgebüxtes Kind in Obhut, sodass es wohlbehalten zu den Eltern zurückgebracht werden konnte. Der 2-jährige Junge war den Passanten aufgefallen, da er alleine, barfuß und lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet unterwegs war. Es stellte sich schließlich heraus, dass der Bub zu Hause von dessen Tante betreut wurde und einen unbeobachteten Moment nutzte, um die Wohnung zu verlassen. Glücklicherweise konnte der "Flüchtige" den alarmierten Einsatzkräften der Polizei zeigen, wo er wohnt. Nachdem die Polizisten an der Anschrift klingelten, öffnete die Tante des jungen Mannes erstaunt die Tür. Diese war eingeschlafen und hatte das Fehlen ihres Neffen bis dato noch nicht bemerkt. Die informierten Eltern des Jungen eilten umgehend nach Hause und konnten ihn nach seinem Ausflug glücklicherweise unbeschadet in die Arme schließen.

