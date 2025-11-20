Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Tübingen - Zeugen gesucht

Tübingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und drei Männern im Alter von 19, 20 und 28 Jahren ist es am späten Montagabend (17.11.2025) am Hauptbahnhof in Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 17 Jahre alte afghanische Staatsangehörige gegen 22:20 Uhr am Bahnsteig 6, als er auf die drei Männer, ebenfalls mit afghanischer Staatsangehörigkeit, traf. Im weiteren Verlauf kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche wohl in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei soll der 17-Jährige mehrfach geschlagen und mutmaßlich mit einem Messer bedroht worden sein. Die weiteren Tatumstände sind derzeit Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +71155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

