PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.11.2025) kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei, nachdem ein 23-jähriger Mann zunächst das Zugpersonal der Deutschen Bahn AG beleidigt und anschließend Widerstand gegen eingesetzte Bundespolizisten leistete. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 02:44 Uhr in einem ICE auf der Strecke von Ulm in Richtung Stuttgart. Der 23-jährige algerische Staatsangehörige soll sich laut Zeugenaussagen gegenüber dem Zugpersonal äußerst aggressiv verhalten und dieses massiv beleidigt haben. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf dem Tatverdächtigen am Stuttgarter Hauptbahnhof an und verbrachte ihn anschließend auf das Bundespolizeirevier. Vor Ort schlug der Mann mehrfach die Arme der durchsuchenden Beamten weg und beleidigte eine Bundespolizistin auf sexueller Grundlage. Zudem verunreinigte er die Gewahrsamszelle und versuchte, sich selbst zu verletzen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen wegen der Widerstandshandlung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 07:46

    BPOLI S: Unbekannter bedroht zwei Männer mit Messer - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am Donnerstagabend (20.11.2025) bedrohte ein bislang unbekannter Mann zwei Reisende im Alter von 31 und 42 Jahren am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße mit einem Messer. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21:35 Uhr. Laut Zeugenaussagen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:51

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Tübingen - Zeugen gesucht

    Tübingen (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und drei Männern im Alter von 19, 20 und 28 Jahren ist es am späten Montagabend (17.11.2025) am Hauptbahnhof in Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 17 Jahre alte afghanische Staatsangehörige gegen 22:20 Uhr am Bahnsteig 6, als er auf die drei Männer, ebenfalls mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren