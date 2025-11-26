Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.11.2025) kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei, nachdem ein 23-jähriger Mann zunächst das Zugpersonal der Deutschen Bahn AG beleidigt und anschließend Widerstand gegen eingesetzte Bundespolizisten leistete. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 02:44 Uhr in einem ICE auf der Strecke von Ulm in Richtung Stuttgart. Der 23-jährige algerische Staatsangehörige soll sich laut Zeugenaussagen gegenüber dem Zugpersonal äußerst aggressiv verhalten und dieses massiv beleidigt haben. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf dem Tatverdächtigen am Stuttgarter Hauptbahnhof an und verbrachte ihn anschließend auf das Bundespolizeirevier. Vor Ort schlug der Mann mehrfach die Arme der durchsuchenden Beamten weg und beleidigte eine Bundespolizistin auf sexueller Grundlage. Zudem verunreinigte er die Gewahrsamszelle und versuchte, sich selbst zu verletzen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen wegen der Widerstandshandlung wurden eingeleitet.

