Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter bedroht zwei Männer mit Messer - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Donnerstagabend (20.11.2025) bedrohte ein bislang unbekannter Mann zwei Reisende im Alter von 31 und 42 Jahren am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße mit einem Messer. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21:35 Uhr. Laut Zeugenaussagen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen und dem Unbekannten. Im Verlauf des Streits soll der Tatverdächtige die beiden Männer aus bislang ungeklärten Gründen geschubst haben. Anschließend zog er wohl ein Messer und bedrohte sie. Die Geschädigten alarmierten daraufhin die Bundespolizei. Vor Ort konnte nur noch der 42-jährige Mann angetroffen werden. Er gab an, dass sich während des Vorfalls auch drei unbekannte Jugendliche in unmittelbarer Nähe aufgehalten hätten. Der Tatverdächtige soll etwa 23 Jahre alt und ca. 178 cm groß gewesen sein. Er wurde als sehr schlank beschrieben, langen braunen nach hinten gebundenen Haaren und einem Schnauzbart. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine auffällig glänzende Jacke getragen und eine schwarze Baseballkappe rückwärts aufgesetzt haben. Zudem soll er sehr nervös und aggressiv gewirkt haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die drei Jugendlichen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 0711 / 55049-1020 oder per E Mail bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell