Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Prüfdienstmitarbeiter geschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochnachmittag (26.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der Unbekannten gegen 17:15 Uhr im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige beim Halt der S5 in Zuffenhausen aus der Bahn geflüchtet sein. Hierbei schlug er nach derzeitigem Kenntnisstand einen Prüfdienstmitarbeiter mit deutscher Staatsangehörigkeit und entfernte sich unerkannt. Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

