Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger stört polizeiliche Maßnahmen und leistet Widerstand

Göppingen (ots)

Am Mittwochabend (27.11.2025) kam es gegen 21:50 Uhr im Bahnhof Göppingen zu einer Widerstandshandlung durch einen 15-jährigen Jugendlichen. Ersten Erkenntnissen zufolge kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine Gruppe drei junger Personen, die in der Bahnhofshalle trotz Rauchverbots Zigaretten konsumierten. Ein 15-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der nicht zu dieser Gruppe gehörte, näherte sich der laufenden Kontrolle und störte die polizeilichen Maßnahmen wiederholt. Da der Jugendliche einer Aufforderung, den Bereich zu verlassen, nicht nachkam und im weiteren Verlauf der Maßnahme körperlichen Widerstand leistete, wurde er aus Gründen der Eigensicherung durch die eingesetzten Beamten zunächst festgehalten und danach mittels Handfesseln fixiert. Der offensichtlich alkoholisierte 15-Jährige wurde daraufhin an eine hinzugezogene Streife der Landespolizei übergeben. Diese verbrachte den Jugendlichen nach Hause. Auch hierbei zeigte sich der alkoholisierte 15-Jährige weiterhin aggressiv, beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete erneut Widerstand. Durch die hierbei notwendigen Sicherungsmaßnahmen erlitten die Polizeibeamten leichtere Verletzungen. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

