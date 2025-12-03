Polizei Bielefeld

POL-BI: Stimmungsvolles Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Psychologische Frauenberatung e.V."

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - "Es ist keine Tradition mehr, hier in Bielefeld in der wunderbaren Rudolf-Oetker-Halle zu spielen, sondern bereits Brauchtum", lobte der Dirigent des Landespolizeiorchesters NRW den bereits dritten Auftritt seines Ensembles vor begeisterten Bielefelderinnen und Bielefeldern.

Am Dienstagabend, den 02.12.2025, folgten über 400 Gäste der Einladung der Stadt Bielefeld, von Bühnen und Orchester sowie des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem gelungenen Benefizkonzert unter dem Motto "Lovely Christmas Feeling".

Neben den verkauften Tickets spendeten zahlreiche Besucher zusätzlich Geld für die Arbeit des Vereins "Psychologische Frauenberatung e.V." Dies führte zu dem erfreulichen Gesamterlös von 8.522 Euro.

Auch der "singende Polizist", Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt, der beim Polizeipräsidium Aachen als Ermittler von sexualisierter Gewalt und Missbrauchsstraftaten gegen Kinder, arbeitet, unterstützte mit seiner starken Stimme die hervorragende musikalische Leistung des Landespolizeiorchester NRW das dritte Jahr in Folge.

Vielen Besuchern war es wichtig neben den Eintrittsgeldern - von 7.345 Euro - durch zusätzliche Spenden - in Höhe von 1.177 Euro - ihre Hilfsbereitschaft für den Verein "Psychologische Frauenberatung e.V." auszudrücken. Alle Beteiligten, die das diesjährige Benefizkonzert ermöglicht haben, freuten sich über den gelungenen Abend und die erzielte Spendensumme.

Die Vertreterin des "Vereins Psychologische Frauenberatung", Cornelia Neumann, kündigte an, dass das gesammelte Geld dafür genutzt wird, die Öffentlichkeit über spezifische Bedarfe von Frauen mit angeborenen und erworbenen Beeinträchtigungen aller Altersgruppen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, zu sensibilisieren, sowie die betroffenen Frauen und ihre Unterstützungspersonen auf ihrem Weg zu begleiten.

Dass weiterhin eine qualifizierte Unterstützungsarbeit erforderlich ist, zeigen auch die steigenden Zahlen von Häuslicher Gewalt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zahlen 2024 um 8,1 % an.

"Der Weg aus häuslicher Gewalt bedeutet häufig zunächst ein Raus aus der Isolation und einen (Wieder-)Aufbau von Selbst- und Weltvertrauen" erläuterte sie ihre Arbeit den Besucherinnen und Besuchern. "Hierzu ist eine Unterstützung im sozialen Nahraum ebenso wichtig wie professionelle Begleitung und Vernetzung. Grundlegend dafür ist aber ein gesellschaftliches Interesse an gewaltfreien, gleichberechtigten Beziehungen. Diesen Weg können wir nur alle gemeinsam gehen", appellierte sie an die Zuhörenden.

Viele der Anwesenden waren bereits zum wiederholten Mal Gäste bei den Benefizkonzerten. Neben großem Lob für die musikalische Leistung des Ensembles konnte eines herausgehört werden - "Wir hoffen auf eine Wiederholung im kommenden Jahr!"

