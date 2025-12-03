PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge fotografiert Täter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter griff am Dienstag, 02.12.2025, in zwei offene Fahrzeuge und flüchtete in einem Fall mit der Beute. Ein Zeuge konnte den Täter fotografieren.

Der Mercedes Sprinter eines Landschaftsgärtners stand unverschlossen in der Zufahrt eines Hauses an der Brehmstraße, als eine Anwohnerin gegen 14:05 Uhr einen verdächtigen Mann wahrnahm. Sie sah, wie der Unbekannte um das Fahrzeug schlich, die Seitenschiebetür öffnete und eine weiß-orangene Motorsense ergriff. Schnell flüchtete er dann mit seiner Beute von der Brehmstraße in Richtung Mendelstraße. Die Beobachterin konnte den Täter fotografieren.

Der südeuropäisch aussehende Täter wird als 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß und mit Dreitagebart beschrieben. Er war mit einer beigen Mütze mit braunem Aufnäher, schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose mit weißer Aufschrift auf dem rechten Bein und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle von Nike, bekleidet.

Gegen 15:20 Uhr versuchte der Täter in der Wilhelm-Raabe-Straße bei dem Griff in einem VW Crafter Beute zu machen. Dabei wurde er von einem Zeugen überrascht und ergriff daher ohne Beute die Flucht.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Das könnte Sie auch interessieren