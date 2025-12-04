Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in zwei Wohnungen: Täter auch tagsüber aktiv

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte und Baumheide - Am Mittwoch, 03.12.2025, gelang es bisher ungekannten Tätern zwei Mehrfamilienhäuser an der Stapenhorststraße und der Heibronner Straße zu betreten und dort in Wohnungen einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Stapenhorststraße gelangte der Einbrecher zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr über die an der Bossestraße gelegene Haustür, in das Gebäude. Anschließend hebelte er eine Wohnungstür auf und durchsuchte die Wohnung. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete er aus dem Haus.

Eine Nachbarin konnte sich an laute Geräusche erinnern, die sie zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr gehört hatte, aber nicht zuordnen konnte. Um 14:30 Uhr bemerkte sie die leicht geöffnete und beschädigte Wohnungstür.

An der Heilbronner Straße, Ecke Sandbrink, brach ein unbekannter Täter zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf. Auch hier entwendete der Täter Bargeld.

In beiden Fällen gelangten die Einbrecher offenbar ungehindert in die Mehrfamilienhäuser. Die Polizei weist darauf hin, den Türöffner nur dann zu betätigen, wenn Sie wissen, wer vor der Tür steht und welches Anliegen diese Person hat.

