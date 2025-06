BPOLD-H: Sommerempfang der Bundespolizeidirektion Hannover

Bundespolizeidirektion Hannover

Am Dienstag, 17. Juni 2025, fand im INFORUM in Hannover erstmalig der Sommerempfang der Bundespolizeidirektion Hannover statt.

Der Sommerempfang ist eine neue Veranstaltung der Bundespolizeidirektion Hannover, die das Ziel hat, das behördliche Netzwerk zu stärken. Täglich arbeitet die Bundespolizeibehörde in Niedersachsen, Bremen und Hamburg behördenübergreifend mit vielen Partnern zusammen und profitiert von einer guten interbehördlichen Kommunikation. Mit dem Sommerempfang soll diese Zusammenarbeit kontinuierlich gestärkt werden.

Knapp 130 geladene Gäste aus dem parlamentarischen Raum sowie von nationalen und internationalen benachbarten Behörden sind der Einladung von Präsident Michael Schuol und seinem Ständigen Vertreter Herrn Andreas Meier gefolgt. Unter den Gästen befanden sich Personen aus der Politik, Angehörige der Landespolizeien in Niedersachsen, Hamburg und Bremen, der Landeshauptstadt Hannover, der Bundeswehr, dem Zoll, des Technischen Hilfswerks, der Justiz sowie der Flughafengesellschaften und Eisenbahnverkehrsunternehmen. In seiner Rede betonte Michael Schuol die bewältigten bundespolizeilichen Herausforderungen und die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Sicherheitsbehörden im Jahr 2024. Hervorzuheben sind hier die UEFA EURO 2024 mit dem Spielort Hamburg und die Binnengrenzkontrollen zu den Niederlanden, die bereits seit dem 16. September 2024 täglich und rund um die Uhr durchgeführt werden. Neben der Reduzierung der irregulären Migration wird als wichtige Aufgabe fortgesetzt die Rückführung im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen von ausreisepflichtigen Intensivtätern angesehen. Die Bundespolizeidirektion Hannover verfolgt insbesondere in dieser Thematik die Auffassung, dass nur eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung der beteiligten Behörden zu einer Effizienzsteigerung führen wird. Des Weiteren wird die Bundespolizeibehörde in Hannover weiterhin Einsätze an den Großbahnhöfen zur Reduzierung der Gewaltkriminalität durchführen, um so auch in der Zukunft die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten.

Mit einem Grußwort richtete sich Landespolizeidirektor Bernd Gründel von der Polizei Niedersachsen an die Gäste des Sommerempfanges. Dabei betonte er die hohe Bedeutung der Sicherheit für die Menschen, für die insbesondere die Sicherheitsbehörden die Verantwortung tragen. Er führte weiterhin aus, dass es nur im Team und ohne Zuständigkeitsdenken, ein starkes und verlässliches Miteinander innerhalb der Sicherheitsarchitektur geben kann.

Im Anschluss gab der Sommerempfang allen die Gelegenheit, die Ereignisse und Erfolge des zurückliegenden Jahres Revue passieren zu lassen, sich gegenseitig über die Herausforderungen des aktuellen Jahres auszutauschen und Partnerschaften zu festigen. Musikalisch eingerahmt wurde das gesamte Programm von der Kleinspielbesetzung des Bundespolizeiorchesters Hannover.

Resümierend stellte Präsident Michael Schuol fest: "Unser Jahresempfang ist eine hervorragende Möglichkeit, um unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden in Niedersachsen, Bremen und Hamburg zu unterstreichen und inhaltlich auszubauen. Die gegenwärtigen Herausforderungen sind am besten mit vereinten Kräften zu meistern. Die Menschen und unsere Sicherheitspartner können sich auch zukünftig auf die Bundespolizeidirektion Hannover verlassen."

