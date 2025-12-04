PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Streit im Straßenverkehr artet aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Am Dienstag, 02.12.2025, gipfelte ein Streit in Beleidigungen, Spucken, Tritten und einem Schlag.

Die Polizei erhielt gegen 13:00 Uhr einen Einsatz wegen Streitigkeiten im Quellenhofweg. Ein 42-jähriger Bielefelder schilderte dort den Beamten, dass er mit seinem PKW auf der Deckertstraße gefahren sei. Die Gegenpartei - ein 23-jährige Bielefelder - sei mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße gefahren und habe dabei seine Fahrspur geschnitten. Bei der folgenden verbalen Auseinandersetzung soll der 23-Jährige den 42-Jährigen beleidigt haben. Als der 23-Jährige weitergefahren sei, folgte der 42-Jährige ihm mit seinem Fahrzeug, in dem sich auch seine Ehefrau und der Sohn befanden. Am Quellenhofweg habe der 23-Jährige angehalten und der 42-Jährige ihn erneut angesprochen. Die Gegenpartei habe ihm dann in die Kniekehlen getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der 23-Jährige erklärte den Polizisten, dass der 42-Jährige sich darüber beschwert habe, wie er für die Auslieferung der Pakete an der Straße geparkt habe. Anschließend habe der 42-Jährige ihn verfolgt, ihn dann an die Schulter gefasst, ins Gesicht gespuckt und beleidigt. Aufgrund des Spuckens habe er den 42-Jährigen dann getreten und einmal geschlagen. Die Polizeibeamten leiteten gegen beide Beteiligten Strafverfahren ein.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

