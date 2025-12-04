PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Betrüger auf Online-Verkaufsportalen unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Eine Bielefelderin erstattete am 03.12.2025 bei der Polizei eine Strafanzeige nachdem sie im Internet auf Betrüger reingefallen war.

Eine 32-jährige Bielefelderin bot am Dienstag, 02.11.2025, über ein Online-Verkaufsportal eine Spülmaschine zum Kauf an. Knapp 30 bis 45 Minuten nachdem sie das Angebot eingestellt hatte, erhielt sie eine E-Mail von dem Online-Portal. Demnach sollte ein Käufer die Funktion "Sofortkaufen" genutzt haben, ohne die App des Portals zu besitzen. Somit erfolgte keine weitere Kommunikation über das Portal, sondern der vermeintliche Käufer nahm Kontakt mit einer anderen E-Mail-Adresse mit der Bielefelderin auf.

In der E-Mail wurde der Bielefelderin dargestellt, dass sie den Zahlungseingang bestätigen müsse und dazu auf den der E-Mail beigefügten Link klicken.

Als sie dies tat, wurde sie durch ein Menü geführt, wo sie auch ihre Bankdaten angeben musste. Wenig später erhielt sie einen Anruf, bei dem der Mann sich als Mitarbeiter des Online-Verkaufsportals ausgab und nach Push-Tan-Daten fragte. Die Bielefelderin wurde misstrauisch und beendete das Gespräch.

Wickeln Sie Zahlungen in Online-Verkaufsportalen möglichst ausschließlich über die offizielle Nachrichtenfunktion ab und öffnen Sie keine externen Links, die Sie per E-Mail, SMS oder Messenger erhalten haben!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 11:36

    POL-BI: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Mann schoss am Mittwoch, 03.12.2025, an der Hauptstraße mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann und seinem Begleiter. Zeugen meldeten der Polizei, dass gegen 19:55 Uhr zwei Männer auf dem Gehweg in Richtung Artur-Ladebeck-Straße unterwegs waren und dabei mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen. Sie sollen ein ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:41

    POL-BI: Einbrüche in zwei Wohnungen: Täter auch tagsüber aktiv

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte und Baumheide - Am Mittwoch, 03.12.2025, gelang es bisher ungekannten Tätern zwei Mehrfamilienhäuser an der Stapenhorststraße und der Heibronner Straße zu betreten und dort in Wohnungen einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. An der Stapenhorststraße gelangte der Einbrecher zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr über die an der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:40

    POL-BI: Streit im Straßenverkehr artet aus

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Am Dienstag, 02.12.2025, gipfelte ein Streit in Beleidigungen, Spucken, Tritten und einem Schlag. Die Polizei erhielt gegen 13:00 Uhr einen Einsatz wegen Streitigkeiten im Quellenhofweg. Ein 42-jähriger Bielefelder schilderte dort den Beamten, dass er mit seinem PKW auf der Deckertstraße gefahren sei. Die Gegenpartei - ein 23-jährige Bielefelder - sei mit seinem Fahrzeug vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren