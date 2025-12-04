Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Betrüger auf Online-Verkaufsportalen unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Eine Bielefelderin erstattete am 03.12.2025 bei der Polizei eine Strafanzeige nachdem sie im Internet auf Betrüger reingefallen war.

Eine 32-jährige Bielefelderin bot am Dienstag, 02.11.2025, über ein Online-Verkaufsportal eine Spülmaschine zum Kauf an. Knapp 30 bis 45 Minuten nachdem sie das Angebot eingestellt hatte, erhielt sie eine E-Mail von dem Online-Portal. Demnach sollte ein Käufer die Funktion "Sofortkaufen" genutzt haben, ohne die App des Portals zu besitzen. Somit erfolgte keine weitere Kommunikation über das Portal, sondern der vermeintliche Käufer nahm Kontakt mit einer anderen E-Mail-Adresse mit der Bielefelderin auf.

In der E-Mail wurde der Bielefelderin dargestellt, dass sie den Zahlungseingang bestätigen müsse und dazu auf den der E-Mail beigefügten Link klicken.

Als sie dies tat, wurde sie durch ein Menü geführt, wo sie auch ihre Bankdaten angeben musste. Wenig später erhielt sie einen Anruf, bei dem der Mann sich als Mitarbeiter des Online-Verkaufsportals ausgab und nach Push-Tan-Daten fragte. Die Bielefelderin wurde misstrauisch und beendete das Gespräch.

Wickeln Sie Zahlungen in Online-Verkaufsportalen möglichst ausschließlich über die offizielle Nachrichtenfunktion ab und öffnen Sie keine externen Links, die Sie per E-Mail, SMS oder Messenger erhalten haben!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell