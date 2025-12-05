PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Mit Falschgeld bezahlt - Öffentlichkeitsfahndung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Tatverdächtigen, die am Donnerstag, 14.08.2025, in einem Kiosk in Hillegossen mit einer gefälschten Banknote bezahlten. Zwei Fotos der beiden Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/188292

Gegen 23:00 Uhr suchten zwei junge Männer einen Kiosk an der Detmolder Straße auf. Ein Unbekannter bezahlte Zigaretten und Getränke mit einem falschen 50 Euro Schein. Nach dem Bezahlen verließen beide sehr schnell den Kiosk und fuhren in einem schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts davon.

Die Beschreibungen der Tatverdächtigen:

Ein Täter soll zwischen 20 und 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze blonde Haare und war leicht untersetzt. Bekleidet war er mit einem hellen Polo-Shirt und einer dunkleren Hose.

Der zweite Täter soll zwischen 19 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte ebenfalls blonde kurze Haare und wirkte muskulös. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt.

Die Ermittler fragen, wer kann Hinweise zu den Personen geben?

Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 15, 0521/545-0

