POL-BI: Fahrgast in Stadtbahn verletzt - Roller-Fahrer gesucht

MK / Bielefeld - Brackwede - Aufgrund des Fahrmanövers eines Motorroller-Fahrers soll der Fahrer eines Stadtbahnzugs am Freitagmorgen, 05.12.2025, eine Notbremsung auf der Hauptstraße eingeleitet haben. Dadurch stürzte eine Bielefelderin in der Bahn und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht den, als korpulent beschriebenen, beteiligten Fahrer eines roten Motorrollers.

Gegen 09:25 Uhr befand sich die Stadtbahn kurz vor der Haltestelle "Normannenstraße", als der Roller-Fahrer von der Germanenstraße aus nach rechts, auf die Hauptstraße in Richtung der Berliner Straße, abbog.

Der bislang unbekannte Fahrer soll versucht haben, einen Zusammenstoß mit dem Stadtbahnzug zu verhindern. Dabei geriet er ins Straucheln und vor die Stadtbahn. Aus diesem Grund bremste der Bahnfahrer stark ab, um eine Kollision abzuwenden.

In dem Zug stürzte eine 83-jährige Bielefelderin, die bereits aufgestanden war, um an der genannten Haltestelle auszusteigen. Rettungssanitäter fuhren die leichtverletzte Dame in eine Krankenhausambulanz.

Für Hinweise zu dem gesuchten Roller-Fahrer wenden Sie sich bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

