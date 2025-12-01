PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Acht Meter langes Graffiti von Unbekannten an Göhrener Kulturpavillon angebracht

Göhren auf Rügen (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Sonntag (30. November 2025) an den Göhrener Nordstrand gerufen.

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachten in der Zeit von Samstag (29. November 2025), 20:50 Uhr, bis Sonntag (30. November 2025), 05:20 Uhr, ein etwa acht Meter langes Graffiti an den Göhrener Kulturpavillon an und beschädigten diesen dadurch.

Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder auffällige Personen im genannten Zeitraum im Bereich des Nordstrands beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter 03838 8100, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

