Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Diebe brechen Baucontainer auf und entwenden Werkzeug

Anklam (ots)

Am 01.12.2024, gegen 10:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass bislang unbekannte Täter einen Baucontainer auf dem Gelände eines Windparks an der B199 zwischen Bartow und Iven aufgebrochen haben.

Die Diebe verschafften sich vermutlich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 20.000 Euro, darunter unter anderem eine Bohrmaschine und einen Industriekärcher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

