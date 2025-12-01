PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Anklam verletzt - 55.000 Euro Sachschaden

Anklam (ots)

Heute Morgen (01.12.2025) kam es gegen 5 Uhr im Kreuzungsbereich der B197/B109 in Anklam zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 71-jähriger deutscher Hondafahrer bei Grün von der B109 über die Kreuzung in Richtung Am Flugplatz. Eine 31-jährige philippinische Fahrerin eines Renault, die auf der B197 aus Anklam kommend in Richtung Pelsin unterwegs war, übersah die für sie rot zeigende Ampel und nahm dem 71-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, bei dem die 31-Jährige schwer und der 71-Jährige leicht verletzt wurden.

Die Frau wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Brust- und Rückenbereich zur weiteren medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Der 71-Jährige wurde mit Schmerzen im Rippenbereich durch Rettungskräfte ins Anklamer Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

